Paura questa mattina ad Andria, in un bar di via Napoli, dove un uomo dopo aver consumato un caffè al banco ha afferrato il registratore di cassa portandolo via con all’interno i soldi. Il furto con destrezza è avvenuto attorno alle 6.30, quando il bar era nel pieno dell’attività. Si tratterebbe di un giovane che aveva il volto parzialmente coperto da un cappellino e che indossava il cappuccio. Il gesto è avvenuto improvvisamente forse approfittando di un momento di distrazione da parte dei dipendenti dell’attività. L’uomo si è lanciato letteralmente sul bancone per strappare via il registratore di cassa e poi fuggire, nel tentativo avrebbe anche sbattuto contro la porta a scorrimento automatico del bar. Impietriti i dipendenti che hanno potuto fare altro che contattare le forze dell’ordine. In quel momento non erano presenti molti clienti, secondo quanto appreso. Dunque nessuna conseguenza per i presenti, solo tanto spavento, ma soprattutto il danno economico del furto. All’interno del registratore di cassa era presente un cifra, pare, non indifferente e che ora il titolare del bar spera di recuperare. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi. Acquisite le immagini di video sorveglianza, interne ed esterne del bar, che hanno immortalato senza alcun dubbio l’azione dell’uomo che potrebbe già avere le ore contate.