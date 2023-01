Il mese di dicembre 2022 registra una percentuale record per la raccolta differenziata nel Comune di Andria, raggiungendo il 76%. Un dato notevole se confrontato con quanto riscontrato nello stesso mese del 2021, quando la percentuale si attestò al 61,22%; con un più che significativo balzo in avanti del +15%.

«Il superamento della soglia del 75% è il frutto del lavoro di squadra tra amministrazione comunale, con gli uffici preposti quotidianamente al lavoro per garantire l’efficacia del servizio, l’A.T.I. Gial Plast srl – SiEco spa, con tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegate sul territorio, e la concreta collaborazione della popolazione andriese», spiega il Sindaco di Andria Giovanna Bruno. «Ai cittadini e alle cittadine di Andria, agli operatori e alle operatrici vanno i più sentiti ringraziamenti, con l’augurio che questo prestigioso risultato ottenuto sia solo un punto di partenza. Ne beneficia l’ambiente e il benessere personale».

«Siamo contenti del notevole risultato raggiunto a pochi mesi dall’avvio del nuovo servizio firmato dall’A.T.I. Gial Plast e SiEco. Un dato eccezionale per il quale dobbiamo ringraziare tutto il personale delle nostre aziende, in particolar modo gli operatori e le operatrici che hanno lavorato ogni giorno per permettere al Comune di Andria di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata in linea con il prestigio della città», afferma il dott. Piero Congedi, amministratore di Gial Plast srl.

«Grazie alla sindaca, avv. Giovanna Bruno, all’amministrazione comunale e a tutti gli uffici che si sono adoperati sin dal primo momento, ma il grazie più grande va alle cittadine e ai cittadini di Andria che, con il loro impegno e la loro attenzione nella corretta differenziazione dei rifiuti – conclude Congedi – hanno permesso di ottenere questo risultato senza precedenti».

«Il raggiungimento del 76% di raccolta differenziata nel mese di dicembre è un’ulteriore testimonianza che il lavoro di squadra porta sempre risultati eccezionali», sostiene il dott. Marco Vasienti, amministratore unico di SiEco spa. «Grazie a tutto il personale attivo sul cantiere di Andria, agli operatori e alle operatrici impiegati con varie mansioni nell’espletamento del servizio di igiene urbana, agli uffici e all’amministrazione comunale con cui si è instaurato un rapporto di proficua collaborazione e a tutti i cittadini andriesi che hanno compreso l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti, portando la raccolta differenziata ad una percentuale finora mai registrata».