Il progetto “Lettori alla pari”, questa settimana fa tappa ad Andria, proponendo la sua “Biblioteca itinerante”, rivolta a tutte e tutti, a bambine e bambini, insegnanti, scolaresche, educatrici ed educatori, a genitori. “Sogno una città con lo sguardo e gli occhi dei piccoli, dei fragili, uno sguardo denso di stupore e innamorato, uno sguardo felice” afferma l’assessora alla Bellezza Daniela Di Bari “E, nella stessa direzione dell’esperienza natalizia de – La città bambina con Facciamo Pace – questo progetto sostenuto sin da subito, esprime la possibilità di porre i piccoli, gli ultimi, i fragili nelle condizioni di piena partecipazione alle esperienze culturali, e se l’esperienza è per i più fragili, la bellezza è alla portata di tutta la città, di ogni persona, e lo testimonia il grande fermento respirato nelle proposte musicali e teatrali del periodo natalizio confermato anche in questi giorni di preparazione. Un’altra avventura sta per cominciare, ci incontriamo in biblioteca, insieme, a regola d’arte per una città felice!” conclude l’assessora. Il progetto intende rendere accessibile la cultura in fasce della popolazione che rischiano di restarne escluse: persone con disabilità fisiche e psichiche o con difficoltà linguistiche e dell’apprendimento. Per loro, esiste da anni una produzione editoriale che prova ad abbattere le barriere: libri in Braille, audiolibri, libri in LIS, Silent Book, libri CAA e in simboli. A questi libri edizioni la meridiana ha dedicato la Fiera Lettori alla Pari, la prima fiera nazionale del libro accessibile, che tornerà al MAT di Terlizzi la prossima primavera per la sua seconda edizione. Nella prima edizione del progetto la casa editrice si è dotata di una vera e propria “biblioteca accessibile”, che sta portando in tour in vari comuni di Puglia, mettendo a disposizione libri, esperienze, laboratori con lo scopo di far conoscere questo universo di possibilità al pubblico pugliese, promuovendo la lettura accessibile e l’inclusione socio-culturale dei lettori con disabilità o difficoltà.

Dopo la tappa di Brindisi di fine 2022, sarà Andria ad ospitare la biblioteca itinerante, dal 12 al 18 gennaio, presso la Biblioteca Comunale G.Ceci in Piazza Sant’Agostino 5. La settimana di permanenza ad Andria è patrocinata e sostenuta dal Comune. La presenza della Biblioteca è stata anticipata da incontri nei quali le assessore alla Bellezza e alla Persona hanno coinvolto varie realtà associative, che stanno collaborando attivamente al progetto. I cittadini potranno visitare liberamente la Biblioteca Itinerante, partecipare a laboratori e letture animate per bambini e bambine, studenti e studentesse e prendere parte a incontri pensati in particolare per i docenti della scuola primaria e secondaria.

Per partecipare alle attività (interamente gratuite) bisogna prenotarsi sul sito di edizioni la meridiana, dove è online anche il calendario completo. Tra gli eventi, la presentazione L’urlo di Luca (venerdì 13 gennaio alle 11), presentazione del libro “Finalmente urlo” di Luca Mongelli (Grecale, 2018), Lega del Filo d’Oro; il seminario “Storytelling e accessibilità: Pimpa Magica e le Mappe Parlanti” (venerdì 13, dalle 16.30 alle 19.30) aperto a operatori del Terzo Settore, decisori politici e cittadini attivi, con Elena Rocco e Giovanna De Apollonia di Radiomagica; il laboratorio “Che meraviglia i simboli!” a cura di Lucia Suriano, per ragazzi e famiglie. Sarà presentato anche il Silent Book “Io sono Blu”, con l’autrice Irene Guglielmi, libro vincitore del SBC SIlent Book Contest Junior 2021, ci icontriamo in Biblioteca.

Info e prenotazioni a questo link : https://bit.ly/lap_bibliotecaitinerante_andria