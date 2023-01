Un incidente stradale ieri a tarda sera, attorno alle 22,30, sull’autostrada A14 nel tratto tra Ortona e Pescara Sud. Un camion si è ribaltato, probabilmente a causa dello scoppio di un pneumatico, ed il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’uomo, 46enne originario di Andria, è in gravi condizioni ricoverato all’ospedale di Pescara dove è stato trasportato in codice rosso per politrauma.

Traffico in tilt. Autostrade per l’Italia, per consentire le operazioni di soccorso, per due ore ha infatti chiuso al traffico l’A14 con uscita obbligatoria a Ortona e transito deviato sulla Statale 16 per i veicoli diretti verso Pescara. Sul posto dell’incidente sono arrivati personale di Autostrade per l’Italia, polizia stradale vigili del fuoco e ambulanze del 118.