Pubblichiamo di seguito una nota a firma del sindaco di Andria, Giovanna Bruno, in seguito al gravissimo incidente sulla Sp1 all’alba di oggi:

«Ci sono giorni in cui è più difficile, più complesso, essere la prima cittadina. Ci sono giorni in cui è impossibile essere un genitore, perché ti raggiungono notizie che vorresti mai avere e sconvolgono l’apparente tranquillità di una domenica mattina. Notizie di morte, di giovani vite stroncate all’alba da lamiere, vetri e asfalto. Notizie di vite appese a un filo per cui non ci resta che pregare e sperare. Famiglie trafitte al cuore. Una tragedia che colpisce tutta la città, perché sono i nostri figli. Proviamo davvero a fare silenzio. La gogna mediatica, la ricerca dei nomi, la fame di notizie è altro massacrante dolore».