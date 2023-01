«L’anno nuovo per il Comune di Andria inizia con 14 nuove assunzioni e 12 avanzamenti di carriera per dipendenti già in servizio.

14 nuove assunzioni per il comune di Andria e 12 avanzamenti di carriera, a renderlo noto è stato l’assessore Pasquale Colasuonno in un post sulla pagina facebook:

Lo dico in qualità di assessore al personale che ha seguito tutto l’iter fin dall’inizio. Un iter che in questi giorni è arrivato a conclusione con questo bel risultato.

Può sembrare una notizia minore, che non incide sulla vita quotidiana dei cittadini, ma vi assicuro che non è così. Poter disporre di 14 unità in più in un Comune sotto organico come il nostro, aiuterà a cambiare ritmi e dinamiche della macchina amministrativa, a tutto vantaggio dell’andamento generale della città».