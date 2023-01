Giovedì 5 gennaio partono anche in Puglia i saldi invernali. I negozi di moda e abbigliamento si preparano per la vendita a prezzi scontati anche se, in realtà, in molte attività i saldi sono partiti in maniera del tutto autonoma già durante le festività natalizie. Anche i negozianti andriesi si preparano. Qualcuno ha confidato che essendo arrivata piuttosto tardi la stagione invernale, con temperature ancora gradevoli nel mese di dicembre, forse sarebbe stato il caso di slittare l’inizio dei saldi, ma così non è stato. I commercianti, nel complesso, si dicono comunque favorevoli agli sconti invernali nonostante tutto.

I saldi in Puglia proseguiranno sino al 28 febbraio. Qualcuno, contrariamente ad altri colleghi, ha ammesso di non credere più a questa iniziativa che penalizzerebbe il settore abbigliamento, anziché aiutarlo.

Il servizio.