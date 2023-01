Si terrà venerdì 6 gennaio 2023, presso il centro sportivo “Lamapaola”, il primo memorial Michele Acquaviva, conosciuto come “Michele Popò”, esempio del calcio giovanile per tutta la città di Andria. Michele, presidente della storica società calcistica U.S Castello Andria è stato un amico, un papà per un’intera generazione.

L’evento, organizzato dalla Victor Andria in collaborazione con la Figc e Gemitex, nota azienda della città che ha previsto un torneo nazionale categorie pulcini con altre società.

Nell’ambio del torneo ci sarà anche un’amichevole con tutte le vecchie glorie dell’U.S. Castello Andria di cui Michele era presidente.