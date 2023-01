La Fidelis Andria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Potenza Calcio, il calciatore Cristian Hadziosmanovic. Dopo aver collezionato 15 gare in questa prima parte di stagione, l’esterno montenegrino lascia il club biancazzurro.

Primo movimento di mercato per la società del presidente Roselli che come annunciato ieri è al lavoro per uscite ed entrate in vista di una seconda parte di stagione che dovrà essere necessariamente diversa per provare a puntare alla salvezza.