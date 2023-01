Nella notte di Capodanno non sono stati registrati incidenti o feriti nella provincia BAT ma gli episodi di vandalismo purtroppo non sono mancati. Impressionanti le immagini arrivate da Andria, in particolare, dove in piazza Porta la Barra sono stati esplosi grossi petardi in strada, anche a poca distanza da cittadini presenti in quel momento. Alcuni di questi “ordigni” erano davvero di grosse dimensioni, tali da provocare fiammate e fumo. Mentre in via Ospedaletto la conta dei danni riguarda anche i bidoni della raccolta differenziata e buste dei rifiuti. L’altra faccia dei festeggiamenti del primo dell’anno.