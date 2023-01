Nelle piazze come a Trani e Corato, nei teatri come a Barletta e Ruvo di Puglia oppure in un palazzetto, ed è l’esempio di Andria. È stata grande festa nella Bat e nelle città limitrofe per salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. La musica protagonista quasi ovunque, con dj ed interpreti di livello nazionale, insieme a spettacoli comici e fuochi d’artificio. A Trani non è mancato proprio nulla ed è stata probabilmente la meta più gettonata del territorio per il suo capodanno in piazza Quercia. Aperto dai dj di Radio Selene e proseguito con il concerto di Dodi Battaglia e la comicità di Alessio Giannone in arte “Pinuccio”, la mezzanotte ha visto il cielo tramutarsi in uno spettacolo di luci e colori grazie alla speciale edizione del festival dell’arte pirotecnica.

Ad Andria l’appuntamento con il nuovo anno è stato invece al Palasport di corso Germania. Serata condotta dall’attrice andriese Agata Paradiso, sul palco i dj di Radio Ritmo 80, il cantautore Pierdavide Carone ed altri artisti del panorama musicale nazionale. Un capodanno tutto da ridere grazie all’esibizione di Uccio De Santis, il re della comicità “made in Puglia”. Travolgente anche lo spettacolo “Tutto il mondo è un palcoscenico” di Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi nel teatro Curci di Barletta. Gli indimenticabili Toti e Tata hanno brindato con il pubblico allo scoccare della mezzanotte.

A Corato si è invece scelta la festa di piazza per dare il benvenuto al 2023. Sul palco un cantautore d’eccezione come Vinicio Capossela assieme alla sua Rolling Sponz Band. A Ruvo di Puglia va invece in scena il capodanno diffuso con musica dal vivo in diversi punti della città grazie alla collaborazione degli esercenti locali. La mattina dell’1 gennaio l’esibizione della Banda Talos nel teatro comunale ha deliziato il pubblico con valzer e danze dei grandi compositori del passato. “Musica e sorrisi” è stata dunque la ricetta vincente di questa festa d’addio al 2022: in migliaia hanno riempito piazze e teatri per vivere in condivisione e spensieratezza l’arrivo del nuovo anno.

