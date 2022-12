Il giorno 4 gennaio 2023 si terrà presso il Museo Diocesano San Riccardo di Andria, in Via Domenico de Anellis n. 46 la conferenza sulla “Space Architecture”, organizzata dal gruppo Be_Arch composta dagli architetti Fabio Burno, Adriana Catino, Laura Colasuonno, Miriam Di Candia, Ivana Fuscello, Simona Fusiello, Michele Maria Giorgino, Claudia Montrone, Matteo Nigretti e Vincenzo Sgaramella, gruppo di giovani architetti con la collaborazione degli architetti Sabino Aniello, Emanuele Calvi, Marco Stigliano e Domenico Tangaro che con questa prima manifestazione daranno l’avvio ad un susseguirsi di eventi che riguarderanno architettura, urbanistica, design e arte. “Space Architecture” significa spingere la conoscenza oltre la capacità umana. L’evento ha come scopo quello di presentare il tema in ambito architettonico attraverso lo studio delle Tesi di ricerca “Hive Mars – Habitat Marziano” di ArchiMars, a cura degli architetti Alessandro Angione, Federica Buono, Ivana Fuscello, Isabella Paradiso, Mirha Vlahovljak e Hana Zecevic e “GraLunar – Habitat Lunare” di ArchiMoon a cura di Antonia Losacco, Elisabetta Palma, Aurora Scattaglia, Maria Concetta Scelzi, Francesco Sublimi Saponetti e Annalisa Venturato effettuate al Politecnico di Bari nell’anno 2020 utilizzando la stampa 3D come tipologia costruttiva.

Seguirà la presentazione dell’installazione “La Navicella”, padiglione dimostrativo presente attualmente in Piazza Catuma in Andria. La Navicella è un padiglione di forma “aerea” in grado di far volare la fantasia e e al contempo essere uno spazio conviviale per i cittadini.

L’evento si inaugurerà il 04 gennaio 2023 alle 18:30 mediante conferenza e mostra espositiva la quale sarà visionabile al Museo Diocesano San Riccardo di Andria in Via Domenico de Anellis, 46, fino al 04 febbraio 2023.

All’inaugurazione del 04 gennaio saranno ospiti: Prof. Arch. Giuseppe Fallacara, Prof. Arch. Nicola Parisi del Politecnico di Bari, SpaceArchitect Vittorio Netti – ricercatore presso il Sicsa di Houston, i quali affronterann il tema della “Space Architecture” nel dettaglio, Arch. Marco Stigliano, Arch. Sabino Aniello, Arch. Francesca Onesti – Presidente commissione Cultura Ordine degli Architetti BAT.

Terranno i Saluti Istituzionali Avv. Giovanna Bruno – Sindaca di Andria, Arch. Mario Loconte – Assessore al Quotidiano, Grazia Di Bari – Consigliera Regionale alla Cultura e Arch. Paolo D’Addato – Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT.