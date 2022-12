E’ il giorno della grande festa di fine anno al Palasport di Andria. Il palco è pronto, gli artisti anche. A partire dalle 22 la struttura comunale ospiterà migliaia di cittadini per vivere l’ultima serata del 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno tra musica e risate. Ad esibirsi ci sarà Uccio De Santis, pronto a far sorridere con la sua comicità, e poi Pierdavide Carone, cantautore noto per la sua partecipazione ad Amici e poi al festival di Sanremo nel 2012. Nato a Roma, ma cresciuto in Puglia a Palagianello, è pronto a regalare grandi emozioni.

Pierdavide Carone nell’edizione 2012 di Sanremo è stato accompagnato sul palco proprio da Lucio Dalla, con il brano Nanì. Di fatto l’ultima apparizione televisiva di Dalla prima di morire pochi giorni dopo, il primo marzo. Carone porta con sé un ricordo vivo del cantautore bolognese.

Quel brano portato al festival con Lucio Dalla, e che ha ottenuto il premio della critica, sarà cantato anche ad Andria.

Ma il palazzetto dello sport di Andria si prepara anche a ballare con dj Salpedy, Eki e lo staff di Radio Ritmo 80. Agata Paradiso condurrà i partecipanti in ogni fase della serata. Per l’occasione tutto è stato preparato nei minimi particolari, senza tralasciare il tema sicurezza.

L’invito è quello di divertirsi in maniera sana.

Il servizio.