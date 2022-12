Nelle prossime ore sarà nominato nuovo assessore all’Ambiente l’avv. Savino Losappio. Prenderà il testimone direttamente dalle mani del Sindaco di Andria Giovanna Bruno che, al momento, ha la delega in suo possesso. Nelle scorse settimane si erano fatte diverse ipotesi per il nuovo assessorato, ipotesi tutte tramontate quando il Primo Cittadino ha scelto Losappio come rappresentante in giunta di sua fiducia.

L’avvocato andriese 55enne, già candidato nel 2015 alla carica di sindaco con una coalizione a trazione Sinistra Ecologia e Libertà ed ex Amministratore Unico della Multiservice da febbraio del 2010 sino ad ottobre 2013, riceverà l’incarico nella mattinata di domani.