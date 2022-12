C’è un po’ di Andria nel Bari rivelazione del campionato calcistico di Serie B. Si tratta di Francesco Petruzzelli, 29 anni, giovane componente dello staff tecnico di mister Michele Mignani. La squadra biancorossa, neo promossa del campionato cadetto dopo la vittoria del girone C di Serie C, sino ad oggi è stata protagonista di un grande inizio di stagione: quarto posto in classifica e a ridosso delle posizioni che mettono in palio la promozione in Serie A.

Ma Francesco Petruzzelli ne ha fatta di strada prima di approdare alla corte del Bari. Laureato in Scienze Tecniche e Didattiche dello Sport a Milano, Allenatore Uefa B, e dottorando in “Neuroscience and Education”, il 29enne andriese muove i suoi primi passi sul campo nel 2017 nel ruolo di allenatore della squadra Pulcini del Pavia Calcio. Nel 2018 è preparatore atletico per il settore giovanile del Monza e si occupa delle categorie Under 17 e Under 18. Nella stagione 2019/20 il primo assaggio di una grande piazza calcistica, l’Atalanta. Francesco con la maglia della dea si occupa di preparazione della forza e condizionamento del settore giovanile nerazzurro, principalmente Under 17 e Primavera. Infine, nel 2021, torna nella sua amata Puglia, a Bari. In questo primo anno in biancorosso gli viene affidata la categoria Under 14. Nello stesso anno il Bari vince il campionato di Serie C girone C e ottiene la promozione in Serie B, un ritorno atteso da anni. All’inizio di questa stagione (2022/23) il prof. Giorgio D’Urbano, responsabile della preparazione atletica del Bari calcio, nota le potenzialità del giovane andriese e decide di dargli una chance molto importante: entrare a far parte dello staff tecnico di Michele Mignani, e dunque in prima squadra. Per Francesco Petruzzelli un’emozione unica e allo stesso tempo la consapevolezza di dover sfruttare al meglio l’occasione. Il suo incarico è quello di reclutare e analizzare i dati del gps, un sistema di monitoraggio dei valori fisici dell’atleta, dispositivo indossato dai calciatori durante gli allenamenti e gli incontri ufficiali. Francesco pertanto realizza dei report analitici che vengono poi sottoposti all’attenzione del responsabile dello staff tecnico e dell’allenatore. Un ruolo importante che si aggiunge al lavoro diretto coi calciatori in campo.

«Per me è un grande onore poter lavorare con il Bari e con il team di Michele Mignani – ci ha raccontato Francesco Petruzzelli -. Il mister è una persona davvero umana, sin dal primo giorno mi ha messo subito nelle condizioni ideali per lavorare. Un allenatore aperto al dialogo e disponibile così come tutto lo staff con cui lavoro. Lavorare con persone che hanno fatto calcio a livelli altissimi è qualcosa di straordinario. Voglio ringraziare il prof. Giorgio D’Urbano per avere creduto in me. E poi ancora Lello Sciannimanico, Giuseppe Alberga e Giuliano Antonicelli, i tecnici che per primi mi hanno accolto nella famiglia Bari un anno fa. Non posso non menzionare e ringraziare i miei colleghi: Simone Vergassola, Davide Campofranco, Roberto Mauro Antonio, Francesco Saverio Cosentino, e Emanuele Insalata. Ci attende ancora tanto lavoro e siamo pronti a dare il massimo per il Bari, società e tifosi. Sono grato di poter lavorare con questo gruppo».