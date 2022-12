Il 2022 si rivela anno nero in Puglia sul fronte degli incidenti stradali. La conferma arriva dai dati trasmessi all’Asset (l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) da parte delle Forze dell’Ordine, e che fotografano la situazione dei sinistri stradali nei primi sei mesi dell’anno. Numeri in crescita, rispetto allo stesso periodo del 2021, con un incremento del 16% per gli incidenti che hanno provocato lesioni, e addirittura del 20% per numero di feriti.

Tra gennaio e giugno del 2022 nella regione sono avvenuti complessivamente 4.507 incidenti stradali, di cui 87 mortali, che hanno provocato il decesso di 96 persone ed il ferimento di altre 6.900.

Il maggior numero di vittime si è registrato nella provincia di Foggia con il 26%, seguita a ruota dalla quella di Bari con il 25% (dove si segnala però il maggior numero di sinistri e il maggior numero di feriti). Terzo il territorio di Taranto con il 21%.

Rispetto allo stesso periodo del 2021 il maggior incremento di sinistri stradali si è registrato nella provincia di Brindisi, con un +22%, seguito dalle province di Lecce e Taranto, alla pari con un +18%.

Per quanto riguarda la distribuzione degli incidenti nei comuni pugliesi, a guidare la classifica è Bari, dove se ne sono verificati 699. Seconda Taranto con 304 e terze a pari merito Foggia e Lecce dove se ne contano 207.

Prima, nella provincia Bat, è la città di Barletta con 133 sinistri stradali, seguita da Andria (97) ed infine Trani, dove sono stati registrati 64 incidenti.