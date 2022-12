Nell’ambito della campagna contro le truffe, al fine di rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni ed, in particolare, la Polizia di Stato, organizzato dalla Questura di Barletta Andria Trani ed in collaborazione con il Parroco Don Vincenzo Del Mastro, si è tenuto nei giorni scorsi, presso la Parrocchia Madonna della Grazia in Andria, un incontro aperto ai cittadini della zona per sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie contro l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani.

Ad esporre le più frequenti tipologie di approccio diffuse tra i truffatori il Capo di Gabinetto della Questura, V.Q. dott.ssa Maria Edvige Strina, che, avvalendosi anche della proiezione di alcuni video, ha indicato gli accorgimenti e le precauzioni da adottare, in casa e fuori, per evitare che i malviventi approfittino della loro vulnerabilità. Sempre al fine di consolidare il rapporto di fiducia, si è sottolineata l’importanza di denunciare gli eventuali episodi subiti, vincendo il senso di “vergogna “che spesso lasciano questi reati nelle vittime, anche, eventualmente, con l’aiuto ed il sostegno dei sacerdoti, figure di riferimento specie delle persone anziane.

Al termine dell’incontro, che ha riscosso grande apprezzamento ed entusiasmo, sono stati distribuiti dei vademecum dal titolo “Più sicuri insieme” che contengono, appunto, i suggerimenti ed i consigli da seguire, primo tra tutti, in caso di dubbio, contattare i numeri d’emergenza 113 e 112.

​L’iniziativa di prevenzione ed informazione sarà ulteriormente implementata ed altri incontri seguiranno anche nei prossimi giorni.