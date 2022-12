E’ durata poche ore la “sperimentazione” voluta dall’amministrazione comunale di Andria all’incrocio di via Ferrucci con via Barletta. Il rondò posizionato al centro dell’intersezione stradale per provare a migliorare la viabilità ed il rispetto delle norme di guida, non ha sortito gli effetti sperati ma solo tanti disagi, soprattutto per i mezzi pesanti. Nella mattinata infatti diversi veicoli di grandi dimensioni (come pullman e camion) hanno avuto non poche difficoltà nelle operazioni di svolta, in particolare per chi proveniva da viale Goito in direzione via Barletta, e viceversa. Un’autocisterna ha dovuto letteralmente tagliare la rotatoria peché altrimenti non ci sarebbe stata altra soluzione, con il contributo di alcuni cittadini che hanno fermato le altre auto per qualche istante e consentito il passaggio del mezzo pesante. L’assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, aveva fatto sapere sin da subito che si trattava di una soluzione sperimentale. Nel pomeriggio, infatti, è arrivato il dietrofront: il Comune ha deciso di rimuovere il rondò che ha fatto letteralmente girare la testa gli automobilisti andriesi, mandando il traffico in tilt soprattutto nelle ore di punta. «Abbiamo installato una piccola rotonda per capire se poteva essere la soluzione al traffico di quella zona – ha scritto in una nota Colasuonno -. In questo caso ha dato esito negativo, perché i problemi rilevati sono stati di più dei benefici. Stiamo studiando tutte le soluzioni possibili per rendere la viabilità della nostra città sempre migliore, questo significa provare, monitorare, e nel caso – ha concluso l’assessore – tornare sui propri passi».