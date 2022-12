Non accenna a terminare la lunga scia di incidenti stradali che stanno caratterizzando l’anno 2022 dopo due anni di forti riduzioni anche a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19. Stamane altro sinistro sulle strade della BAT ed in particolare in quelle di Andria. L’incidente sulla ex SP231, attorno alle 8 di questa mattina, nel tratto a due corsie nei pressi di via Canosa nel tratto che immette alla nuova arteria ammodernata. Ferito un uomo di Minervino Murge di 32 anni che ha riportato diverse fratture ed è stato soccorso da una equipe sanitaria del 118 di Andria giunta immediatamente sul posto.

Necessario un trasporto in codice rosso al “Bonomo” dove sono proseguiti gli accertamenti. Dinamica al vaglio della Polizia di Stato e dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L’uomo viaggiava a bordo della sua Fiat Bravo di colore scuro quando un trattore ha perso il carro che trasportava per un guasto probabilmente meccanico. Violento l’impatto ed auto fuoristrada. Qualche disagio è stato segnalato anche alla circolazione rimasta parzialmente interrotta per consentire soccorsi e rilievi.