Sfatare almeno due tabù di queste ultime stagioni della Fidelis: il primo è battere il Latina che nella storia è sempre stato avversario ostico e, su sei precedenti, vincente in ben tre gare sempre per 0 a 1. Il secondo è provare a dare una gioia ai tifosi biancazzurri in un “Degli Ulivi” che si preannuncia con una bella cornice di pubblico e quasi 3mila spettatori sugli spalti grazie anche all’iniziativa natalizia della società biancazzurra di prezzi speciali per l’occasione. Alle 20,30 di domenica sera nel post finale mondiale sarà Fidelis – Latina sfida che servirà moltissimo ad entrambe per poter chiudere il girone d’andata con un risultato positivo che permetta di guardare con molta più tranquillità ai rispettivi obiettivi. Sarà un po’ la traccia di quanto fatto nelle prime diciannove partite con la squadra di Doudou, in particolare, che deve provare a portare i tre punti a casa per poter presentarsi al giro di boa con un bottino decisamente più interessante degli attuali 15 punti in classifica. Dopo la bella striscia positiva sono infatti arrivate due sconfitte consecutive che hanno fatto riemergere qualche timore di troppo nonostante una difesa decisamente più compatta ed un attacco che, di contro, continua a faticare moltissimo. Mancherà sicuramente Delvino in difesa squalificato mentre ci sarà Urso al rientro dal turno di stop del giudice sportivo. Non ci saranno ancora Vandelli e Pinelli mentre restano da valutare sino all’ultimo le condizioni di capitan Arrigoni uscito anzitempo dalla sfida contro l’Avellino. Proverà ad esserci a tutti i costi l’uomo più esperto di un gruppo che si affida spesso alle giocate del suo capitano e nel caso di sua assenza potrebbero essere diverse le novità in campo per un Doudou che non è mai stato banale sino a questo momento nelle formazioni schierate in campo come l’inedito 4-3-3 scelto ad Avellino.

Il Latina, invece, ha interrotto domenica scorsa contro il Cerignola un striscia senza vittorie che andava avanti da otto gare dove si erano equivalse sconfitte e pareggi. Ma la squadra di Di Donato può contare su di un inizio stagione molto importante che ha comunque sempre mantenuto i pontini lontani dalle zone basse della classifica ed ora in piena zona playoff. Squadra giovane ma altrettanto esperta con l’ex Bordin a dettare i ritmi del centrocampo mentre Carletti è il bomber, a segno anche lo scorso anno nella sfida del “Degli Ulivi”. Fischio d’inizio alle 20,30.