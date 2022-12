Aumentano le cosiddette “Zona 30” nella città di Andria e cioè delle vie in cui la limitazione della velocità dei veicoli è a 30 Km/h. Infatti in modo sperimentale sono stati ampliati i confini delle zone specifiche comprendendo anche Corso Italia, Via Ospedaletto (tratto da Corso Italia a Via A. Moro), Via S. Andrea, Via S. Maria dei Miracoli, Viale Dalmazia, Via Lagnone S. Croce, Via Gravina di Puglia, Via Polignano a Mare, Via Cerignola e Viale dei Comuni di Puglia.

La determina dirigenziale da seguito ad un altro documento approvato a fine novembre ed in cui venivano approvati degli elaborati tecnici relativi ad una perizia di variante sulla manutenzione delle piste ciclabili con ampliamento delle “Zona 30”. Nell’idea dell’ente l’intervento di “moderazione del traffico” è necessario per tutelare le utenze stradali deboli e con l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del quartiere facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato.