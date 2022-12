I carabinieri della Compagnia di Andria a Spinazzola hanno controllato una Peugeot 207, condotta da un giovane con aria circospetta. Arrestata la marcia il giovane, quasi ventenne, ha dato i documenti ai militari, che hanno ispezionato la vettura e, nascosto tra i sedili anteriori e posteriori, hanno trovato un ordigno esplosivo rudimentale costituito da una base a forma cilindrica, rigida, dal peso di ben 185 grammi e dalla lunghezza di oltre 35 centimetri.

La bomba è stata dichiarata letale dagli artificieri non solo per il quantitativo di materiale esplodente, ma anche per l’involucro in plastica che, al momento dell’esplosione, avrebbe generato delle schegge altamente pericolose. Il ventenne è stato arrestato per porto e detenzione di materiale esplodente. Disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Spinazzola.