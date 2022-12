Ha parlato nel pomeriggio nella sala stampa “Cosimo Montingelli” dello Stadio “Degli Ulivi” di Andria il neo Direttore Sportivo della Fidelis Andria Mariano Fernandez. Non era stato possibile presentarlo prima a causa della inibizione che il DS aveva subito alla sua prima uscita stagionale nella panchina biancazzurra nel match contro la Juve Stabia. Parole chiare soprattutto sul momento che sta attraversando la Fidelis ma anche sul futuro con le contrattazioni di calciatori che entreranno nel vivo subito dopo l’ultima gara del 2022 prevista per il 23 dicembre. Fidelis che, tuttavia, è chiamata a concludere l’anno ed il girone d’andata con uno sprint che possa far affrontare con più serenità il girone di ritorno.

«Onorato di esser in una piazza come Andria – ha spiegato Mariano Fernandez – Ora insieme dobbiamo conquistare la salvezza. Guardiamo partita dopo partita e per ora non pensiamo al mercato anche se le valutazioni ovviamente sono già in corso. Massima fiducia per il tecnico Diaw Doudou che sta facendo un ottimo lavoro con un gruppo che si sta già esprimendo a buoni livelli ma evidentemente non basta. Dobbiamo fare tutti un po’ di più».

L’intervista completa al neo DS Fidelis