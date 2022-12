Continua ancora il fenomeno dell’abbandono rifiuti e addirittura di elettrodomestici in città. A denunciarlo sui social sono i volontari di 3place, da sempre impegnati per la sensibilizzazione e il rispetto all’ambiente attraverso azioni concrete quali clean up e varie iniziative.

I volontari hanno pubblicato una foto di resti di una lavatrice cannibalizzata e abbandonata in via Diaz, ad Andria. «Non ci sono parole per questo scempio».

Un gesto che va a danneggiare l’ambiente, oltre ad essere incivile, quando basterebbe contattare la ditta rifiuti addetta al ritiro proprio sotto la propria abitazione.