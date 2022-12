Scambio degli auguri in vista delle festività natalizie, golose sorprese e sempre tanto calcio con mini tornei a squadre. Torna il “Virtus Day”, il secondo della stagione in corso, e questa volta sarà “Un Natale in famiglia”, appuntamento organizzato dalla Virtus Andria per domenica 18 dicembre a partire dalle ore 9 presso il centro sportivo Arca, in collaborazione con Confcommercio Andria.

In programma una mattinata davvero ricca di iniziative per i tesserati e le loro famiglie tra panzerottata, mini partite per tutti gli iscritti e doni per i più piccoli. Porte aperte anche ai curiosi o a chi vorrebbe conoscere da vicino la Virtus Andria, il progetto IGP Inter e non solo. Sarà l’occasione per salutarsi e darsi gli auguri in vista del Natale e del nuovo anno in arrivo.