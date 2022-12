Passione, amore per il Territorio, bellezza e storia: si possono riassumere in queste parole chiave le direttrici del nuovo evento targato – è il caso di dirlo – Club Storie e Motori federiciani, inserito nel cartellone degli eventi natalizi che animeranno la città di Andria durante le festività. Si è svolta infatti questa mattina una rassegna, patrocinata dal Comune di Andria, di alcune delle vetture dei soci del club motoristico andriese, nel piazzale adiacente la Parrocchia di San Riccardo, con più di 15 auto di varie epoche ad attrarre curiosi ed appassionati. Dalla Fiat 500C Belvedere del 1954 fino alle Alfa Romeo, da due youngtimer, una Fiat Coupé e una Mercedes SLK passando per una rara

Lancia Fulvia HF, tutte auto che hanno fatto grande la storia dell’automobilismo, i soci hanno tirato a lucido ed esibito con orgoglio veri e propri gioielli su 4 ruote.

Il Club Storie e Motori federiciani conferma così, dopo l’elezione di un nuovo direttivo e del neo Presidente Michele Lorusso, la volontà e le carte in regola per coniugare nel nostro territorio cultura e attrattività turistica, coinvolgendo un mondo attivo come è quello degli appassionati di auto, con la prospettiva di altri incontri che sappiano far scoprire la ricchezza di storia e bellezza delle automobili d’epoca. Sempre nell’ambito degli eventi natalizi, infatti, il 24 dicembre un nuovo raduno sarà l’occasione per ammirare nuovamente diverse vetture, con alcune “chicche” riservate ai veri intenditori di automobilismo.

A suggellare l’evento, la presenza di un equipaggio della Confraternita della Misericordia di Andria: quello dell’8 dicembre è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti nei quali saranno impegnate le due associazioni, che si rinnoverà alla vigilia di Natale quando sarà messa in mostra anche una ambulanza storica della Confraternita che quest’anno celebra i suoi 30 anni dalla fondazione.