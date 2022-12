Pronostici rispettati. Italia protagonista con un totale di ben 177 medaglie all’open internazionale di taekwon-do Itf, andato in scena di recente a Muggiò, piccolo comune lombardo della provincia di Monza e Brianza. Livello della competizione agonistica, sia nelle forme che nel combattimento, molto alto, anche in virtù della partecipazione di quotati atleti di Moldavia, Slovenia, Croazia, Spagna, Olanda e Bosnia Herzegovina. Gli azzurri, tuttavia, hanno recitato un ruolo di primissimo piano, anche e soprattutto grazie alle performance dei talenti della Bat: più di 50, in rappresentanza di Federico II di Svevia Barletta, Reasport Wellness Canosa, Team Pistillo Spinazzola e Minervino, Yul-Gok Team Margherita di Savoia, Coreanteam Trinitapoli e Hb Center Andria. L’Italia ha chiuso la tappa brianzola con un totale di 48 ori, 56 argenti e 73 bronzi e ha preceduto Moldavia e Slovenia. La migliore società è stata la Federico II di Svevia con 11 ori, 8 argenti e 16 bronzi.

Cala il sipario, con l’open internazionale di Muggiò, sul 2022 agonistico. Sguardo rivolto già al prossimo anno. Due saranno gli appuntamenti clou: i campionati europei di taekwon-do Itf, organizzati in Italia proprio dalla Fitsport ed in programma dal 17 al 24 aprile a Jesolo. E poi i campionati mondiali, che si svolgeranno a fine agosto in Kazakhistan.