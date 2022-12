E’ stato sventato, nel tardo pomeriggio del 7 Dicembre, da parte del personale del Consorzio Guardie Campestri di Andria, un furto di olive in contrada “Pozzo Sorgente”.

Nonostante l’oscurità, ignoti malviventi avevano iniziato a manomettere fraudolentamente gli alberi di ulivo con tutto il materiale occorrente per l’azione predatoria, quando alla vista in lontananza della pattuglia, in giro di perlustrazione, tempestivamente si dileguavano nei fondi circostanti facendo perdere le loro tracce e lasciando sul terreno le reti per la raccolta.

Per il tramite della Centrale Operativa del Consorzio, prontamente sono state informate le Forze dell’Ordine ed il proprietario del fondo, i quali giungevano sul posto per i rilievi del caso.