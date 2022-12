Non ci sarà più possibilità di parcheggiare ed è istituito il doppio senso di marcia. Cambia la viabilità ad Andria per uno degli accessi al centro storico cittadino ed in particolare su via Ettore Carafa. Il doppio senso di marcia sarà nel tratto compreso tra via Jannuzzi e via Belvedere mentre su tutta la strada non sarà più possibile parcheggiare.

Una ordinanza del dirigente al ramo del comune di Andria con l’obiettivo di dare piena attuazione a “quanto previsto dalle autorizzazioni ministeriali riguardanti l’installazione e l’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella Zona Traffico Limitato del centro storico cittadino”.

Un’ordinanza necessaria anche per agevolare il traffico autorizzato nell’accesso al centro storico.