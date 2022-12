Il Rotary Club “Castelli Svevi” di Andria fa il punto della situazione riguardo le sue attività sul territorio. Lo ha fatto in occasione della visita del Governatore del Distretto 2120, Nicola Maria Auciello, insediatosi da pochi mesi, presso il Cristal Palace di Andria. Un momento di confronto per rilanciare i temi su cui il Rotary sta lavorando per dare il proprio contributo. Il Distretto, in particolare, attualmente è impegnato sul fronte della pace.

Grande attenzione anche al tema della violenza sulle donne e non solo.

Linee guida su cui si basa anche il lavoro del Rotary Club di Andria che quest’anno festeggia i 35 anni dalla sua fondazione. In programma una serie di inziative da sviluppare nell’immediato futuro.

Dunque tanto lavoro, ma soprattutto un costante servizio al territorio. Questo lo spirito del Rotary.

Il servizio.