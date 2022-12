L’Amministrazione comunale bandisce un Concorso Natalizio denominato “Le Radici del

Natale”, che prevede premi per i vincitori con contributi economici, suddiviso in tre sezioni:

1) Presepi e Alberi di Natale in Piazza (all’aperto, luoghi pubblici e/o aperti al pubblico –

sono compresi i presepi viventi).

2) Natale in vetrina (all’interno ed esterno di vetrine espositive delle attività commerciali)

3) Addobbi e Luminarie nel Centro Storico (all’aperto nel centro cittadino).

(Rivolto a tutti, singoli Cittadini, Parrocchie, Scuole, Comitati di quartiere o di via, Mondo

Associativo, Commercianti, Strutture Ricettive, Comunità, Famiglie ecc.).

L’intento del Concorso Natalizio a premi – LE RADICI DEL NATALE 2022 – è valorizzare

e rilanciare il Natale cittadino, addobbare a festa la Città, il Centro cittadino ed anche i

quartieri periferici, con presepi, addobbi, installazioni luminose ed alberi di Natale,

sponsorizzando le aggregazioni all’interno dei rioni, commercianti, strutture ricettive,

parrocchie, scuole, associazioni ecc.

REGOLAMENTO

Art. 1 – “Destinatari” Sono ammessi al concorso: Singoli cittadini; Famiglie; Associazioni;

Attività commerciali; Rioni e Comitati; Comunità e Parrocchie; Scuole e Accademie.

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la conoscenza e la totale accettazione del

presente regolamento. Si garantisce la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico, ove

necessario, nonché l’esonero dei diritti di segreteria.

Art. 2 – “Requisiti” – Il Concorso Natalizio a premi sarà suddiviso in tre sezioni:

1) Presepi e Alberi di Natale in Piazza (all’aperto, luoghi pubblici e/o aperti al pubblico –

sono compresi i presepi viventi).

2) Natale in vetrina (all’interno ed esterno di vetrine espositive delle attività commerciali)

3) Addobbi e Luminarie nel Centro Storico (all’aperto nel centro cittadino).

(Rivolto a tutti, singoli Cittadini, Parrocchie, Scuole, Comitati di quartiere o di via, Mondo

Associativo, Commercianti, Strutture Ricettive, Comunità, Famiglie ecc.).

Art. 3 – “Modulistica” La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 12

Dicembre 2022 a [email protected]

su apposito modulo predisposto (allegato D) dell’Avviso pubblico e a disposizione anche

presso gli uffici: IAT-Turismo e SUAP.

Nel caso di elaborato realizzato da Comitati rionali e/o Associazioni, Comunità, è necessario

indicarne un rappresentante.

Art. 4 – “Esposizione” – Ai fini della valutazione della proposta, i presepi, gli alberi di

Natale, gli addobbi e le installazioni natalizie dovranno essere conclusi ed esposti entro

domenica 18 dicembre 2022, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 5 – “Giuria” La giuria sarà composta da tre componenti dell’Amministrazione Comunale

a nominarsi.

La giuria terrà conto nella valutazione delle proposte pervenute dei seguenti aspetti:

• Valorizzarione del luogo

• Realizzazione complessiva, accuratezza e cura formale;

• Aspetto artistico e devozionale;

• Lavorazione artigianale;

• Scenografia ed effetti speciali;

• Messaggio e valori proposti;

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono comunque inappellabili e insindacabili.

Art . 6 – “Risultati e premiazione” Tra le proposte partecipanti al concorso, la giuria

individuerà i primi due classificati per ogni sezione ai quali saranno consegnati dei premi.

Il Modulo per partecipare:

ALLEGATOD-MODULODIPARTECIPAZIONEALCONCORSO-LERADICIDELNATALE2022