Prende il via domenica 4 dicembre ’22, con il doppio concerto dei Neri per Caso, la stagione concertistica Federiciana 2022-23 presentata oggi a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, dell’assessore alla Bellezza Daniela Di Bari, della direttrice dell’Accademia Federiciana, Agnese Festa e del M° Michele Lorusso.

«Tra le tante cose che ripartono con questa amministrazione c’è anche la stagione concertistica promossa dall’Accademia Musicale Federiciana. Un’esperienza ferma al lontano 2011 dopo ben 11 edizioni. Quest’anno l’abbiamo ripresa con la determinazione e la scelta dell’assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari e soprattutto con la proposta di qualità raccolta dai referenti dell’Accademia Federiciana».

Doppio appuntamento dei Neri per caso per il primo evento della stagione concertistica 2022/23, nell’auditorium Mons. Di Donna, in via Saliceti, uno per le ore 18 ed uno per le ore 21 che è già sold out.

«Abbiamo deciso di raggiungere diversi luoghi della città e di toccare alcune location comunali – commenta l’assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari – per un programma ricco e variegato che si protrarrà fino al mese di maggio 2023. Una stagione concertistica dunque itinerante, prossima alla comunità».

«La nuova stagione concertistica è inaugurata con il concerto dei Neri per caso che sono la punta di diamante di un programma che coinvolge anche la musica sacra, da camera – commenta il M° Michele Lorusso – Avremo l’onore di ospitare anche un duo proveniente dall’Ucraina. A Pasqua, poi, un concerto che si terrà nella Chiesa dell’Annunziata con musica per orchestra e grande chiusura presso l’Auditorium della scuola Cafaro con un duo pugliese, in questo momento alla ribalta di tutto il nord Europa, che suonerà flicorno e pianoforte». Sono solo alcuni degli appuntamenti che seguono nel dettaglio:

IL PROGRAMMA dopo l’appuntamento del 4 dicembre:

21 Gennaio 2023 – ore 19.30 Sala Biblioteca Comunale

Pierluigi Balducci (basso elettrico) & Vincenzo Maurogiovanni (basso elettrico) CINEMA – Vol. 2

11 febbraio 2023 – ore 19.30 Accademia Musicale Federiciana

Bortkiewicz Duo from Ucraina Temur Yakubov (violino) Yevhen Levkulych (pianoforte)

11 marzo 2023 – ore 19.30 Accademia Musicale Federiciana

Annalisa Balducci (soprano) Vincenzo Cicchetti (pianoforte) La musica è donna

1 aprile 2023 – ore 19.30 chiesa SS. Annunziata

Orchestra da Camera Federiciana, direttore M° Michele Lorusso, concerto di Musica Sacra

6 maggio 2023 – ore 19.30 auditorium Scuola Cafaro

Duo Re-Imagine

Dario Doronzo (flicorno) Pietro Gallo (pianoforte) Italian Metamorphosis