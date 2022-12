La Banca di Andria continua a premiare le eccellenze del territorio, dando loro un sostegno concreto per favorirne il percorso di crescita. Dopo l’assunzione di una giovane risorsa selezionata dal mondo della scuola, questa volta la Banca di Andria ha consegnato un assegno di 2.500 euro ad una giovane promessa sportiva del tennis, Pietro Vernò, nell’ambito del percorso “Mens sana in corpore sano”. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del comune di Canosa di Puglia, città d’origine del giovanissimo e promettente classe 2008, capace di raggiungere grandi traguardi nel 2022: tra cui un secondo posto sia nel singolo che nel doppio al torneo “Tennis Europe under 14” in Albania, vittoria nel doppio a Pescara, e poi un terzo posto agli assoluti under 14 a Milano, a settembre scorso. Nel mezzo il coronamento del sogno: la convocazione in nazionale. Per Pietro Vernò, trasferitosi a Foligno per coltivare i suoi sogni con la Tennis Training School, una maturità sportiva notevole a soli 14 anni.

Giovani e futuro, temi su cui la Banca di Andria è concentrata da sempre. Con l’assegno da 2.500 euro consegnato al giovane atleta canosino l’obiettivo è supportarlo nella crescita. Il talento è già lampante. Non resta che fare il tifo per il giovane, ma già grande, Pietro.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Canosa Vito Malcangio.

Il servizio.