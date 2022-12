La Fidelis Andria 2018 comunica l’accordo sottoscritto con il Direttore Sportivo Mariano Fernandez. Per lui si tratta di un ritorno in Puglia. Ex difensore argentino, 44 anni, Fernandez ha iniziato la sua carriera da direttore sportivo nel Matera società nella quale ha concluso la sua carriera da calciatore nel 2014. Poi esperienze a Cerignola e Milano City prima di approdare alla Virtus Francavilla dove resta in carica dal 2018 al 2021.

Poi lo scorso anno l’approdo a Viterbo a gennaio con la salvezza conquistata in serie C sino alla risoluzione del contratto qualche settimana fa. Il nuovo Direttore sportivo Fidelis sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni ma è già al lavoro al fianco dei dirigenti e dello staff tecnico biancazzurro. A Fernandez un caloroso benvenuto nella famiglia Fidelis.