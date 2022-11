Continua spedita la marcia in vetta alla classifica del massimo campionato di futsal pugliese della Florigel Andria che vince e convince nello scontro diretto con l’Alta Futsal, una delle candidate alla vittoria finale. Finisce 3-1 per gli uomini di Olivieri sul gommato del “PalaCosmai” di Bisceglie, per l’occasione campo dei biancoazzurri a causa dell’indisponibilità del “Palasport” di corso Germania. Una prestazione quasi impeccabile quella di Somma e compagni che concedono poco o nulla alla compagine murgiana regalando spettacolo ai tanti supporters giunti da Andria.

L’equilibrio viene spezzato dopo nemmeno un minuto: Catucci approfitta di un’incomprensione della difesa andriese e con un pallonetto supera Sinigaglia. Andria colpita a freddo e Altamura in vantaggio. I biancoazzurri con calma si riorganizzano e diventano padroni del campo costringendo gli ospiti a rintanarsi nella loro trequarti. Prima del riposo ci pensa l’andriese doc Salvatore Sgarra imbeccato da Sasso a trafiggere l’estremo murgiano e a pareggiare i conti. Nella ripresa è dominio del team di Olivieri: la botta di Tricarico dopo appena un minuto viene respinta dal portiere ospite, ma sulla palla si avventa Sasso che trova l’angolo giusto per il sorpasso. Il 2-1 esalta ulteriormente l’Andria: Somma colpisce una clamorosa traversa, il tiro di Tricarico viene salvato sulla linea di porta, Ferrucci colpisce il palo. Alla fine è Sasso a mettersi in proprio, salta un avversario e con il mancino realizza il 3-1 che chiude i giochi. Nel finale a nulla servono gli assalti murgiani con il quinto di movimento, l’Andria fa festa per il nono successo stagionale che vale ancora la vetta solitaria a tre punti da Futsal Barletta e Latiano, dirette inseguitrici.

Una prova di forza che fa ben sperare il club federiciano in vista della prossima delicata trasferta di Terlizzi.