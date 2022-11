Il suo ultimo grande lavoro ha incantato il mondo, portando il Castel del Monte al centro delle passerelle della moda internazionale. Lo stilista Alessandro Michele lascia la direzione creativa della maison Gucci, che guidava dal gennaio del 2015 e che, in qualche modo, ha contribuito a rivoluzionare.

Un’uscita di scena confermata dal diretto interessato anche sui social, attraverso un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Alla base della decisione – è spiegato nel post – una difformità di prospettive con l’azienda, che ha convinto lo stilista a separarsi da casa Gucci dopo oltre 20 anni.

Di sua creazione la collezione che, il 16 maggio scorso, è stata presentata ai piedi del maniero federiciano. Uno show planetario, come le immagini proiettate sul castello nel corso della sfilata. L’universo impresso sulle sue mura, attraverso la tecnica video mapping, anima di quella “cosmogonia” ricercata dal direttore creativo, e che ha dato il nome alla sua collezione.

Giochi di luci, suoni e laser hanno accompagnato in passerella gli oltre 150 modelli e modelle che hanno attraversato la corte ottagonale indossando gli abiti della maison. Uno show di portata mondiale, che ha richiamato nella dimora di Federico II di Svevia star italiane ed internazionali, come Dakota Johnson, Lana Del Rey, Alessandro Borghi e i Maneskin.

Una serata all’insegna della moda e dello spettacolo che, anche se per poche ore, ha proiettato il Castel del Monte in un’altra dimensione, lontana da quel provincialismo che spesso lo sovrasta. Il regalo di Alessandro Michele alla città di Andria, che per questo non potrà mai ringraziarlo abbastanza.