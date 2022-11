Ripristinare le relazioni con Enti e Istituzioni attraverso incontri di persona, limitati a causa della pandemia; riprendere le attività formative in presenza e investire soprattutto nella formazione per i giovani colleghi; garantire trasparenza nella gestione dell’Ente in continuità con le precedenti consiliature: sono solo alcune delle priorità di programma del nuovo Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro della Bat.

Lo scorso 18 novembre si sono tenute le elezioni per la nuova consiliatura. Per il prossimo triennio, confermata presidente l’andriese Angela Eugenia Losito; segretario è il tranese Andrea Timberio, mentre tesoriere è il barlettano Massimo Mazzarisi. Consiglieri, invece, Antonella Rizzi di Barletta e Nicola Catino, Francesco Giusto e Giovanni Piccinni di Trani. L’andriese Matteo Leonetti è presidente del Collegio dei Revisori di cui fanno parte anche Maria Catano di Canosa di Puglia e Giuseppe Vorticelli di Andria.

«Sono tutti colleghi con esperienza ultra ventennale, che rappresentano il tessuto economico del territorio e le storie dei suoi lavoratori – ha dichiarato la presidente Angela Eugenia Losito -. Devo ringraziare il consigliere segretario Antonella Rizzi e il consigliere tesoriere Nico Catino per il prezioso e qualificato lavoro apportato nelle precedenti quattro consiliature del nostro Ordine. Nella seduta d insediamento Rizzi e Catino hanno ceduto le cariche già ricoperte in Consiglio per una democratica rotazione di ruoli e con spirito di rinnovamento». Desiderio dei Consulenti del Lavoro della Bat è mettere a disposizione del territorio le loro competenze per affrontare le crisi presenti e stimolare l’economia con politiche di lavoro mirate all’occupazione giovanile, cercando di ridurre il fenomeno della fuga dei ragazzi all’estero. L’ambizione è anche quella di diventare tra i principali attori nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. «Sul territorio il Consiglio Provinciale è l’apice della categoria dei Consulenti del Lavoro che, promuovendo e garantendo la legalità, sono i professionisti che affiancano le imprese nell’organizzazione della produzione e nell’assunzione dei lavoratori, oltre che spesso anche nella scelta delle risorse umane – continua Losito -. Spesso, infatti, ci occupiamo della selezione del personale per le nostre imprese e identifichiamo quelle che possono essere le assunzioni agevolate per introdurre soprattutto i giovani nel mondo del lavoro reale, ciò in qualità di delegati di Fondazione Lavoro, che ci consente anche il ruolo di delegati dell’Agenzia per il Lavoro. Nei vari contesti – conclude – abbiamo una funzione che è allo stesso tempo economica e sociale».

Primo impegno istituzionale della nuova consiliatura sarà una convention a Roma, il 25 e 26 novembre prossimi, in cui si discuterà del futuro della professione.