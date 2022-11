Torna alla ribalta il mercato settimanale di Andria. In questi giorni tiene banco la questione relativa al pagamento della Tosap del 2017, una spesa di circa cinque anni fa che si aggiunge a quelle da affrontare nel presente. A questo si aggiunge un mercato che ha subito tanti cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Nuova disposizione dei posteggi, una generale riorganizzazione e purtroppo anche un calo sensibile del numero degli ambulanti il lunedì mattina ad animare la villa comunale e la zona attorno allo stadio. Dagli oltre 600 ai poco meno di 500 presenti oggi. Nonostante ciò, per i cittadini – che abbiamo voluto ascoltare in prima persona – il mercato settimanale resta un punto di riferimento, l’occasione anche per vivere momenti di socialità. Non manca, tuttavia, qualche piccola criticità.

Un bilancio tutto sommato positivo dei cittadini che si scontra però con le esigenze dei mercatali, e quindi il tema pagamento della Tosap del 2017. Una spesa aggiuntiva che li mette in difficoltà, nonché motivo di protesta.