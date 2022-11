Il fenomeno dei furti d’auto nella Bat continua a registrare numeri record rispetto a tutte le altre province italiane. Una piaga che non conosce limiti e che nasconde vere e proprie squadre organizzate per ogni fase del furto, lo spiega senza mezzi termini il Procuratore di Trani Renato Nitti.

Di questo si è parlato a Trani, nella biblioteca “Bovio”, in occasione del convegno dal titolo “Furti di auto in Puglia, un triste primato nazionale” in cui si è parlato di numeri che fotografano una situazione che mette la Bat davanti a tutte le 106 province italiane. Le squadre criminali sono numerose, ha ribadito il Procuratore Nitti, e le forze dell’ordine attualmente presenti non sono in grado di seguirle tutte. Una grave carenza di personale, una battaglia impari con la criminalità.

In occasione del convegno si è parlato anche di frodi assicurative, altra piaga tutta pugliese. Per l’occasione è stato firmato un protocollo d’intesa tra Procura di Trani e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per cercare di arginare le frodi che si ripercuotono, insieme ai furti, sui costi delle assicurazioni, e quindi a danno dei cittadini.

Il servizio.