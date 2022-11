Una cerimonia di grande emozione quella che ha coinvolto autorità civili, militari e religiose per l’intitolazione del plesso di scuola dell’infanzia al Direttore Didattico Pasquale Massaro ad Andria. Una mattinata in cui è riecheggiata forte la passione verdiana per la musica del Direttore Massaro ad esattamente venti anni dalla sua scomparsa, ma anche la passione smisurata verso l’istituzione scolastica, il suo territorio ed il giornalismo.

La scelta dell’Istituto “Verdi-Cafaro” con in testa la sua dirigente Grazia Suriano per omaggiare un uomo che ha rappresentato una grande testimonianza di poliedricità e di insegnamento per intere generazioni di studenti e docenti e che per ben 27 anni ha diretto la scuola elementare “Verdi” difatto rappresentando una sua seconda casa.

Il Prof. Pasquale Massaro, è stato ricordato durante la cerimonia, ha vissuto in perfetta simbiosi con la sua città natale e l’intera comunità lasciando una eredità importante fatta di storie, scritti, pedagogia ed insegnamenti. Oltre alle tante testimonianze durante la mattinata particolarmente emozionante è stata la storia della vita del Direttore Didattico Massaro realizzata dai bambini della Scuola dell’Infanzia che hanno imparato a conoscere un uomo che dopo due lustri resta ancora ben presente nella vita della comunità.

Un uomo eclettico impegnato sempre nel sociale e nell’associazionismo oltre che nella politica e nel giornalismo. Storico locale è autore anche della prima toponomastica della città di Andria negli anni ’60 oltre a 50 anni di collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno. Da adesso in poi il suo nome resterà scolpito nella memoria collettiva grazie alla Scuola dell’Infanzia Pasquale Massaro.

Il servizio completo su News24.City.