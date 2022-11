Si terrà venerdì 18 novembre alle ore 10,30 nell’auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado “P. Cafaro” ad Andria la cerimonia di intitolazione del plesso di scuola dell’infanzia al Direttore Didattico Pasquale Massaro. Una mattinata in cui riecheggerà forte tutta la passione verdiana per la musica ma anche la passione smisurata verso l’istituzione scolastica, il suo territorio ed il giornalismo. Il Prof. Pasquale Massaro, scomparso l’11 luglio del 2002, ha rappresentato una grande testimonianza di poliedricità e di insegnamento per intere generazioni di studenti e docenti. Un uomo che ha vissuto in perfetta simbiosi con la sua città e l’intera comunità lasciando una eredità importante fatta di storie e scritti.

L’evento, organizzato dall’Istituto comprensivo “Verdi-Cafaro” vedrà diversi momenti alternarsi con il coinvolgimento delle istituzioni, delle autorità, dell’intera scuola. La richiesta di intitolazione del plesso è arrivata dal Consiglio d’Istituto esattamente a vent’anni dalla dipartita del Prof. Pasquale Massaro la cui testimonianza di vita è ancora ben forte nella comunità andriese.

In allegato il programma completo della mattinata:

– Esecuzione del Va’ Pensiero, inno della scuola, a cura del coro stabile “Fantasie di Note ” dell’I.C. VERDI CAFARO di Andria, diretto e accompagnato dal M° Gaetano PISTILLO e dal M° Agnese Paola FESTA

– Saluti del Dirigente Scolastico Grazia SURIANO

– Esecuzione dell’Inno alla gioia, a cura dell’orchestra “ANNI VERDI” dell’I.C. VERDI CAFARO di Andria, diretto dal M° Ferdinando DASCOLI

Interventi delle Autorità

– Dott Alberto MONNO vice prefetto – Dirigente area 2 prefettura BAT

– S.E. Mons. Luigi Mansi Vescovo della diocesi di Andria-Canosa-Minervino

– On. Mariangela Matera, Deputato Camera

– Avv. Giovanna BRUNO, Sindaco della Città di Andria

– Dott.ssa Giuseppina LOTITO -Dir. Ufficio III USR PUGLIA- Ambito territoriale Bari/BAT

– Omaggio in Musica al Direttore Didattico Pasquale MASSARO

Esecuzione di arie verdiane a cura del coro “Fantasie di Note ” dell’IC VERDI CAFARO accompagnato al pianoforte dal M° Gaetano PISTILLO, al violino dal M° Alessandro FIORE e all’oboe dal M° Agnese Paola FESTA, con la partecipazione del soprano Valeria DI MARIA

– “La Vergine degli Angeli” tratto da “LA FORZA DEL DESTINO”

– “La donna è mobile” tratto dal “RIGOLETTO”

– “Stornello” e “Brindisi” tratti dalle composizioni da camera

– “La marcia trionfale” tratto dall’ ”AIDA”

La vita del Direttore Didattico Pasquale Massaro raccontata ai bambini: pensieri, parole, immagini.

Ricordi:

– S.E. Mons.Giovanni MASSARO, Vescovo di Avezzano

– Dott Emilio Casiero, Dirigente scolastico

– Dott. Beppe Volpe, Past Governor ROTARY distretto 2120

– Dott. Rutigliano Vincenzo, Giornalista – Circolo della Stampa BAT.