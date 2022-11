E’ una Fidelis spavalda che mette alle corde il Crotone per gran parte del match e recrimina tanto per un paio di decisioni arbitrali ma che torna a casa ancora una volta con una rimonta subita e zero punti. Di certo la squadra di Diaw Doudou può esser soddisfatta per una gara bellissima da entrambe le parti, giocata a viso aperto ed in cui a deciderla è solo un calcio di rigore, per cui vibranti sono le proteste ospiti, siglato da Gomez ad un quarto d’ora dalla fine. Ma andiamo con ordine. Il Crotone orfano di Lerda in panchina dopo il rovente post derby di domenica scorsa contro il Catanzaro, sceglie l’attacco grandi firme con Chiricò-Gomez-Panico. In porta, invece, esordio in campionato per l’ex Dini. Diverse novità tattiche per Doudou con attacco leggero affidato a Bolsius, Pavone e Urso a loro supporto. Ciotti nella mischia a destra dal primo minuto. Ed è subito Fidelis che parte forte con l’azione a destra di Candellori bravo a servire nel cuore dell’area di rigore dove sia Paolini che Pavone sono murati dalla difesa di casa prima del tiro di Urso che finisce vicinissimo all’incrocio dei pali. La replica immediata del Crotone con Chiricò che tiene palla da destra, rientra di sinistro e illude i propri tifosi con un tiro che finisce sul fondo di un soffio. La squadra di Doudou è in palla e passa: Mariani in profondità con i giri giusti per Bolsius bravo a liberarsi perfettamente da sinistra e a calciare di destro a giro con una deviazione che lascia immobile Dini battuto. Terzo gol in stagione, miglior marcatore Fidelis al momento, primo gol incassato dal Crotone in casa in stagione e primo gol nella storia segnato dagli andriesi allo “Scida” dopo due confronti nella storia. La replica dei padroni di casa prima con Chiricò dalla distanza e poi con lo stesso fantasista di casa ad ispirare la testa di Mogos che la mette sul fondo da buona posizione. Dall’altro lato, poco oltre la mezz’ora, è Pavone direttamente su calcio di punizione a sfiorare il raddoppio. Petriccione da destra impegna a terra Vandelli bravo a distendersi. Arrigoni calcia dai 25 metri allo scadere, Dini salva in tuffo. Primo tempo scoppiettante e di grandi emozioni a cui fa seguito una ripresa altrettanto vibrante: parte bene la Fidelis, anche se il Crotone con l’ingresso di Tumminello si schiera con quattro attaccanti. Ed è lui ha sfiorare il pari anticipando Vandelli, palla sul fondo. Gol che arriva, invece, dopo 13 minuti della ripresa e ad ispirarlo, neanche a dirlo, è Chiricò che salta nettamente Mariani da destra e serve al centro un pallone che Panitteri deve solo spingere in porta. Il gol galvanizza i padroni di casa che premono anche se la difesa ospite tiene almeno sino ad un quarto d’ora dal termine quando il Sig. Delrio di Reggio Emilia vede una trattenuta di Candellori su Giron e fischia il calcio di rigore. Vibranti le proteste Fidelis ed a farne le spese è Doudou che viene espulso. Dal dischetto Gomez batte Vandelli che intuisce ma non riesce a respingere. La replica andriese arriva nel finale: prima è Sipos a colpire alto di testa su cross di Ciotti. Poi altre proteste Fidelis per l’imbucata di Djibril che viene toccato duro in area da Golemic, per il direttore di gara è solo calcio d’angolo. All’esordio in campionato è Graziano di testa ad impegnare severamente Dini sul cross millimetrico di Hadziosmanovic. Poi sale in cattedra anche Vandelli che salva in corner in uscita su Petriccione tutto solo davanti a lui con la squadra di Doudou sbilanciata in avanti. Nel primo minuto di recupero, altro materiale per la moviola, con il pallonetto di Sipos in rete su assist di Graziano ma c’è la segnalazione di fuorigioco dell’attaccante andriese. Il Crotone porta a casa il match ed i tre punti nonostante il forcing finale. Buone nuovamente le sensazioni in casa Fidelis che ora avrà due importanti gare casalinghe con Monterosi e Giugliano. C’è da provare a lasciare quell’ultimo posto in classifica che al momento e dopo la prestazione odierna sembra essere davvero immeritato.