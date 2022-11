Dopo le buone sensazioni nel pari contro il Monopoli e la conferma della guida tecnica di Diaw Doudou, la Fidelis cerca ulteriori passi in avanti soprattutto in classifica per abbandonare quell’ultimo posto che non lascia certo tranquilli. E’ comunque un campionato molto equilibrato il girone C di Lega Pro, un torneo in cui il terzetto di testa ha ormai staccato definitivamente tutte le altre. Ma per cercare conferme non ci sarà certo una sfida facile per la Fidelis che sarà di scena domenica allo stadio “Scida” per affrontare il Crotone al momento scivolato in terza piazza ma squadra costruita per cercare di tornare velocemente in serie B.

Lavoro intenso in settimana, una settimana tipo la seconda da tecnico della Fidelis per Doudou che sta cercando di trovare risposte ancor migliori da un gruppo che sembra avere ancora diverse carte da giocarsi in chiave salvezza in questo momento del torneo.

Lo “Scida” è comunque un campo particolarmente ostico per i colori biancazzurri se si pensa che nella storia ci sono nel complesso tre confronti, due di questi in campionato ed entrambi terminati con il risultato di 3 a 0 per i padroni di casa. Unico pareggio quello in Coppa Italia nel 1999. Una difficoltà che si aggiunge a qualche defezione anche in rosa vista la sicura assenza di Savini, Ercolani e Fabriani ma anche le non perfetto condizioni di Djibril protagonista nella sfida contro il Monopoli. Rientra, invece, Urso dopo il turno di squalifica.

Il servizio completo su News24.City.