Violento scontro questa sera poco dopo le 23 tra una Fiat Punto ed una Ford Fiesta in via Palmiro Togliatti nel punto in cui la strada incrocia via Benedetto Croce. Un punto questo già teatro di numerosi incidenti soprattutto di sera. Almeno cinque i feriti di cui due trasferiti in codice rosso al pronto soccorso del Bonomo mentre altri tre trasportati con mezzi propri da altre auto. Coinvolti anche un paio di minori. Sul posto immediato l’intervento delle equipe sanitarie del 118 di Andria oltre ai vigili del fuoco ed alla Polizia Locale che dovrà ricostruire con precisione cosa sia accaduto.