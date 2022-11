Un intenso periodo di iniziative solidali per la Confraternita Misericordia di Andria in un anno speciale come quello del 30 anniversario dalla fondazione. Iniziative che saranno cadenzate per tutto il periodo invernale in particolare in favore dell’Emporio Solidale “Le Dodici Ceste”. Un progetto fortemente voluto ed inserito nella rete degli empori solidali nazionale delle Misericordie d’Italia.

Nelle scuole e nei supermercati parte l’iniziativa “Il carrello solidale”: dove troverete i volontari della Misericordia di Andria o i carrelli allestiti dalla confraternita andriese sarà possibile donare la merce che sarà interamente destinata al supermarket della solidarietà in via Vecchia Barletta 206 che al momento ha oltre 500 famiglie censite a cui permette periodicamente di effettuare la spesa. Ovviamente sarà possibile lasciare la merce donato sia nel carrello presente che direttamente nella sede della Misericordia.

Parallelamente è partita l’iniziativa “La scuola solidale” con una serie di istituti scolastici non solo della Città di Andria che hanno deciso di adottare dei carrelli solidali che saranno interamente destinati all’Emporio.

Infine partita anche la raccolta anche all’interno della “Casa di Babbo Natale” nella Galleria Commerciale “Mongolfiera” di Andria. Sino al 15 gennaio, infatti, i volontari della Confraternita andriese saranno nel centro commerciale per informare, accogliere e raccogliere tutta la solidarietà di chi vorrà donare in favore delle famiglie più bisognose.