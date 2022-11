Con un ribasso di poco superiore al 18% sono stati aggiudicati in via definitiva, ma non ancora efficace, al consorzio stabile Soledil i lavori di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola “Jannuzzi” nel Quartiere di Santa Maria Vetere ad Andria. Una struttura ormai chiusa dal 2002 quando, dopo il terremoto che a San Giuliano di Puglia costò la vita a 27 bambini ed una maestra dopo il crollo della scuola “Jovine”, ci furono controlli capillari che ne decretarono il pericolo e l’immediata chiusura. Completata l’attività della commissione giudicatrice dopo il bando pubblicato dal comune di Andria ad aprile scorso ed ora sono al lavoro gli uffici per concludere le ultime procedure burocratiche prima dell’avvio vero e proprio dei lavori. Dagli uffici tecnici ci fanno sapere che si spera di consegnare il cantiere alla ditta vincitrice, se non ci saranno altri intoppi, entro fine anno. Ma ormai si può dire che un’opera attesa esattamente da vent’anni potrà vedere la luce.

Poco più di 2 milioni di euro l’offerta del Consorzio stabile Soledil di Qualiano in provincia di Napoli rispetto ai 2 milioni e mezzo a base d’asta, una offerta giudicata anomala per il suo ribasso in prima battuta ma per cui la ditta campana ha provveduto a spiegarne le motivazioni sino al via libera della commissione giudicatrice come da procedure. Erano state nel complesso cinque le ditte partecipanti, tre pugliesi e due campane ed il Consorzio si è comunque classificato primo per punteggio nell’offerta tecnica e secondo nel punteggio per l’offerta economica sopravanzando la Ediltur srl di Sant’Agata di Puglia, di pochi centesimi.

Il comune di Andria nel complesso è destinatario di un finanziamento da 3 milioni di euro con il bando “centrare le periferie” già dal 2017 ma la lentezza delle procedure ha fatto trascinare il procedimento facendo trascorrere praticamente cinque anni. La progettazione esecutiva è stata approvata esattamente a fine anno del 2019 e successivamente è arrivato il via libera al bando per i lavori veri e propri espletati abbastanza rapidamente. Il progetto prevede la creazione di 5 aree tematiche, quali: spazi di gruppo (aule primo piano); spazi individuali (aree per favorire lo studio individuale e la gestione autonoma del proprio tempo); spazio dell’esplorazione (laboratori multidisciplinari); Piazza o Agorà (corte e spazi di aggregazione-teatro); spazi informali e relax (palestra e aree sportive). Una scuola moderna e soprattutto sicura che risolverebbe il sovraffollamento degli attuali plessi dell’istituto comprensivo, darebbe nuova linfa ad un quartiere spesso dimenticato dalle istituzioni con un luogo educativo e formativo.

Ora manca l’ultimo tassello. Dopo l’affidamento vero e proprio del cantiere serviranno 550 giorni di lavori per veder rinascere la scuola.