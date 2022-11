E’ Vettorel il protagonista del match assieme alle giocate di una Fidelis che ha giocato da Fidelis ma a cui l’estremo difensore ospite ha chiuso la porta per portare a casa l’1 a 1 finale. Nel mezzo l’errore di Milillo che consegna il vantaggio al Monopoli ed il gol di Bolsius che sigla la sua seconda marcatura stagionale. Fidelis che coglie il secondo pareggio consecutivo e torna però ultima solitaria viste le vittorie di Picerno e Messina. Di contro il Monopoli resta in piena zona playoff ma ormai lontanissimo dal trio di testa che viaggia a ritmi altissimi. Diverse le assenze da una parte e dall’altra per il ventesimo derby della storia al “Degli Ulivi”. La Fidelis con il neo tecnico Doudou Diaw in panchina. Monopoli, di contro, con Pancaro alla terza panchina da biancoverde. In casa Fidelis assenza importante quella dello squalificato Urso mentre infortunati Persichini, sulla via del recupero, Savini ed Ercolani. In campo un 4-3-1-2 Djibril alle spalle di Bolsius e Sipos. A centrocampo conferme per Candellori-Paolini-Arrigoni. Per gli ospiti, invece, grande assente è l’ex Piccinni assieme a Simeri mentre in campo ci va l’altro ex Starita in attacco al fianco di Montini.

Gara avara di emozioni nella prima frazione di gioco dove il pallone resta sempre nei piedi della Fidelis ma a passare, sull’unica incursione in area, è il Monopoli. Per vedere una prima azione comunque bisogna attendere dieci minuti quando la palla scodellata in area da Milillo complica i piani di Vettorel in uscita ma sul tocco di Dalmazzi c’è il fuorigioco di Bolsius. Tegola per Doudou con l’infortunio di Fabriani a destra con l’inserimento già al 26’ di Ciotti. Fidelis però vicinissima al gol del vantaggio poco oltre la mezz’ora sugli sviluppi del terzo calcio d’angolo del match: Sipos schiaccia di testa in area ma il tocco finale di Paolini finisce di un soffio sul fondo. Gol sbagliato, gol subito: prima proiezione offensiva da destra di Viteritti il cui cross al centro, errore di Milillo che serve su di un piatto d’argento la palla per Falbo bravo a battere Vandelli. Reazione confusa e poco convinta quella della Fidelis che non trova mai la porta di Vettorel.

Tutt’altra musica nella ripresa con una Fidelis che torna in campo con tanta motivazione. Ed alla prima occasione è subito pareggio: palla di Dalmazzi in profondità in uscita dalla difesa e Bolsius è bravissimo a stoppare ed a girarsi in area prima di calciare sotto l’incrocio non lasciando scampo a Vettorel. E’ festa Fidelis che continua a premere sulle ali dell’entusiasmo. Milillo ci prova dalla distanza, palla sul fondo. Al 16’ però la Fidelis è vicinissima al vantaggio: azione insistita in area di Candellori e palla per Arrigoni che d’esterno sfiora il pari. Gli ospiti si fanno notare nella ripresa solo per una incursione di Starita su cui sono bravi sia Vandelli che Dalmazzi a sbarrargli la strada. Ma la pressione di casa prosegue ed è Dalmazzi a calciare perfettamente di controbalzo con Vettorel miracoloso a rifugiarsi in corner togliendo la palla dall’incrocio. Poco oltre la mezz’ora poi episodio da moviola con la squadra di casa che sigla il gol del vantaggio con un tiro di Paolini dalla distanza ma il gioco viene fermato dal direttore di gara per un presunto precedente fallo di un calciatore dell’Andria. A tre dalla fine poi è il destro al volo di Orfei, subentrato poco prima per Sipos, ad esser deviato da Cristallo in corner. A tempo abbondantemente scaduto è poi il calcio di punizione profondo di Pavone a trovare la testa da posizione ravvicinata di Paolini che Vettorel con una mano salva ancora. Proteste di casa per un gomito forse un po’ troppo alto di Manzari sul proseguo dell’azione sullo stesso Paolini. Finisce così 1 a 1 al “Degli Ulivi”, settimo pareggio della storia tra le due squadre in casa andriese. La Fidelis torna ultima in classifica ma le sensazioni sono decisamente positive anche se domenica ci sarà la difficile trasferta a Crotone per un classico testa coda e da comprendere anche chi ci sarà sulla panchina biancazzurra. Per il Monopoli, invece, il quarto posto in attesa del derby contro il Foggia.