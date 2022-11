Una serata all’insegna della comicità ma soprattutto della solidarietà. Renato Ciardo mattatore ad Andria con il suo spettacolo Solo Solo per una buona causa: combattere la poliomelite che ancora miete vittime nel mondo aderendo alla causa del Rotary International che è nato proprio con questa finalità.

Una serata all’interno dell’Auditorium “Mons. Di Donna” organizzata dal Rotary Club Castelli Svevi di Andria in collaborazione con FIDAPA ed AIMC e che ha visto una bella cornice di pubblico. Solidarietà e comicità ripercorrendo canzoni, personaggi ed aneddoti con cui Ciardo ha spaziato dagli anni ’60 ai giorni nostri. Un ritorno ad Andria per l’artista barese in tour, dopo due anni di pandemia, nei teatri di Puglia e non solo.

Una serata speciale insomma per il Rotary andriese che ha permesso di raccogliere fondi importanti destinati alla mission più importante di tutti i club del mondo: combattere la polio con gesti piccoli ma di immenso valore.

Il servizio completo su News24.City.