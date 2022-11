Sarà il ventesimo confronto nella storia al “Degli Ulivi” quello tra Andria e Monopoli. Una domenica importante per entrambe le formazioni che hanno subito, in due settimane differenti, una scossa con il cambio del tecnico sulle rispettive panchine. Su quella del Monopoli ora siede Pancaro mentre su quella della Fidelis ci sarà Diaw Doudou che tanto bene sta facendo con la Primavera 4 biancazzurra.

Una fiducia che al momento è a tempo ma che per Doudou significa sicuramente una grande opportunità per il futuro in una parentesi sicuramente di prestigio. Tra le altre cose è il primo allenatore del continente africano, senegalese, ormai da più di vent’anni in Italia prima da calciatore e poi da tecnico. Idee chiare con una Fidelis che dovrà giocare da Fidelis come spiegato in conferenza stampa e che dovrà provare a metterci grinta e cuore per sopperire magari all’esperienza mancante. Sulle novità della gestione Doudou è lui stesso a scherzarci su.

Idee chiare non solo per la sua Fidelis ma anche sul suo futuro immediato e su quello a lungo termine.

