Una partnership tra le due realtà cittadine che gravitano nell’orbita Inter: è quella messa nero su bianco martedì sera dalla Virtus Andria e dall’Inter Club di Andria. Primo step di un cammino comune.



A ospitare l’evento la sede dell’Inter Club, in via Regina Margherita. L’accordo matura in un momento florido per la scuola calcio andriese.



La prima forma di collaborazione consisterà nel dare la possibilità ai figli dei soci dell’Inter club o ai ragazzi under 14 iscritti al club di essere inseriti nella scuola calcio della Polisportiva senza pagare alcuna tassa di iscrizione



Le novità non si fermano qui. Nel periodo natalizio sono previsti altri eventi che coinvolgeranno il mondo nerazzurro, senza escludere sorprese.

Il servizio su News24.City.